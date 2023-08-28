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В Калининграде 12-летний школьник упал с высоты, играя с друзьями в заброшенном здании

Следователи начали проверку после травмирования ребенка в заброшенном здании

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Калининграде ребенок пострадал, играя в «заброшке». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области.

Инцидент произошел 27 августа в заброшенном здании одного из поселков Багратионовского района. Полиция узнала, что 12-летний ребенок играл вместе с четырьмя своими друзьями в возрасте от 10 до 13 лет на высоте третьего этажа.

Пострадавший встал на балку, которая сломалась под его весом, и упал на землю. В результате падения он получил телесные повреждения, скорую помощь вызвал случайный прохожий. Медики госпитализировали ребенка.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Ранее взрослые не позволили трем школьникам уплыть в ночь на самодельном плоту и вызвали полицию.

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