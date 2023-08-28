Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шестилетний мальчик ранил ножом девочку в Саратовской области

В Балаково шестилетний мальчик ударил ножом в живот девочку во дворе дома

close
100%
Depositphotos

Шестилетний ребенок ударил ножом в живот девочку, которая играла во дворе многоквартирного дома в Балаково Саратовской области, пострадавшую доставили в больницу, где врачи экстренно провели операцию. Об этом сообщается в группе «Новости Балаково» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома по улице 30 лет Победы, группа детей играла на улице, в какой-то момент один из мальчиков случайно ударил ножом 10-летнюю девочку, пострадавшую госпитализировали. По словам соседей, ребенок ранее проявлял агрессию по отношению к другим детям.

Как объяснила его мать, шестилетний сын вышел с бабушкой гулять. В это время с другого двора пришла девочка, она задиралась, кидалась в детей камнями, махала палкой.

«Другой мальчик вынес во двор нож. Сын попросил посмотреть. В тот момент пришла та самая девочка. Сын сказал: «Уходи с нашего двора». В ответ она ударила его сумкой по голове. Он автоматически вытянул руку с ножом к ней, а она замахнулась второй раз сумкой и напоролась на этот нож», — рассказала женщина.

Медики диагностировали у девочки серьезные травмы — поврежден кишечник и желудок, пострадавшую экстренно прооперировали, было принято решение отправить ребенка в Саратов бортом санавиации. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Приморском крае подросток получил серьезные ножевые ранения во время ссоры с отцом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях