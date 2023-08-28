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YouTube заблокировал возможность добавления новых видео в канал газеты «Взгляд»

Из-за ролика об успехах ВС РФ YouTube заблокировал обновления на канале газеты «Взгляд»

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Shutterstock

Видеохостинг YouTube заблокировал возможность размещать новые материалы на канале газеты «Взгляд» до конца ноября, сообщает Теlegram-канал издания.

Отмечается, что формальная причина — «контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц или группы людей, или содержатся призывы их совершать».

Однако в редакции поясняют, что причиной такого решения со стороны американской платформы стал видеоролик под названием «Контрнаступ ВСУ стал контрнаступом России» об успехах Вооруженных сил РФ в районе города Купянска и о стратегической важности Купянска для продолжения специальной военной операции.

Апелляция на решение администрации видеохостинга результатов не принесла, блокировка была подтверждена, говорится в Теlegram-канале «Взгляда».

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