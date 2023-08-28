В Белгороде на окна школ наклеят бронированную пленку

Около 65 тысяч квадратных метров бронированной пленки наклеят на окнах школ и детских садов в Белгороде до начала нового учебного года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оперштаб принял решение, согласно которому к очному и смешанному формату допускаются образовательные учреждения, находящиеся вне 20-километровой приграничной зоны.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали 115 прилетов. По его словам, в Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП «Шебекино». По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов. Пострадавших нет.

До этого Гладков заявил в Telegram-канале, что в результате обстрела со стороны ВС Украины пострадали 49 частных домов, социальные объекты и предприятия.

Утром 26 августа Гладков заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли снарядами «Град» поселок Уразово, кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Также губернатор сообщил, что снаряды повредили несколько жилых домов и автомобилей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.