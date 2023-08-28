Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму осудили попытку ВСУ атаковать полуостров крылатыми ракетами

Крымский депутат Гемпель назвал преступлением ракетную атаку Киева на полуостров

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Ракетная атака на Крым, которую 28 августа организовали украинские военные, является преступлением. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По словам депутата, ответственность за произошедшее лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и его подчиненных. При этом законодатель подчеркнул, что Киев решил уподобиться террористам и сейчас активно испытывает терпение Москвы.

«Они вынуждают нас на более жесткие ответы, после которых государство Украина перестанет существовать», — резюмировал Гемпель.

Утром 28 августа на территории Крыма сработала система противовоздушной обороны. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, в воздухе над акваторией Черного моря была сбита украинская крылатая ракета. Снаряд заметили недалеко от побережья полуострова.

Также в этот день военное ведомство сообщило о ликвидации двух украинских беспилотников в небе над Крымом. По имеющимся данным, в сторону республики направлялись БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении нескольких украинских дронов в районе мыса Херсонес.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях