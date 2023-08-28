В Крыму осудили попытку ВСУ атаковать полуостров крылатыми ракетами

Ракетная атака на Крым, которую 28 августа организовали украинские военные, является преступлением. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По словам депутата, ответственность за произошедшее лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и его подчиненных. При этом законодатель подчеркнул, что Киев решил уподобиться террористам и сейчас активно испытывает терпение Москвы.

«Они вынуждают нас на более жесткие ответы, после которых государство Украина перестанет существовать», — резюмировал Гемпель.

Утром 28 августа на территории Крыма сработала система противовоздушной обороны. Согласно заявлению Министерства обороны РФ, в воздухе над акваторией Черного моря была сбита украинская крылатая ракета. Снаряд заметили недалеко от побережья полуострова.

Также в этот день военное ведомство сообщило о ликвидации двух украинских беспилотников в небе над Крымом. По имеющимся данным, в сторону республики направлялись БПЛА самолетного типа.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении нескольких украинских дронов в районе мыса Херсонес.