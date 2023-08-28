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Подростки из Злынки избили мужчину и сняли это на видео

В Белгородской области подростки записывали видео, избивая случайного мужчину

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Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Под Белгородом подростки засняли свои издевательства над незнакомым мужчиной. Видео, записанное одним из нападавших, было опубликовано в Telegram-канале «Подслушано Клинцы».

Инцидент произошел в Злынке — самом маленьком городе Белгородской области. После чего местные жители распространили в соцсетях запись, на которой видно, как группа несовершеннолетних руками и ногами избивает лежащего мужчину с окровавленным лицом. Подростки волокут его по земле и оскорбляют, предлагая «выйти один на один» и объясняя происходящее местью за якобы недостойное поведение избитого с матерью одного из них.

Пострадавший даже не пытается сопротивляться банде молодых людей, которые лишь смеются, продолжая издеваться над ним и ведут запись, опубликованный фрагмент которой длится не менее пяти минут.

Теперь жители города требуют, чтобы стражи порядка привлекли к ответственности жестоких школьников. Комментария по поводу ситуации от правоохранителей пока не поступало.

Ранее в Москве уборщица магазина избила пенсионерку, которая кормила голубей неподалеку.

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