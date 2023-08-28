Россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей

Генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал изданию Life, что старые покрашенные батареи отопления в квартире могут взорваться.

По словам эксперта, многие верят в надежность чугунных батарей и при появлении ржавчины закрашивают их или закрывают экраном под цвет интерьера.

«Все это создает опасность разрыва батарей не только в квартире обладателя старых батарей, но и у соседей», — сказал Васильев.

Специалист пояснил, что ржавчина распространяется по трубам дома, скапливается в некоторых местах и в результате этого может произойти разрыв батареи.

Он напомнил, что это касается и частных домов, которые оборудованы котлом. В таких случаях ржавчина попадает и оседает в распределительном баке и со временем засоряет его. В результате трубы и комнатные батареи разрушатся и лопаются.

Васильев подчеркнул, что старые батареи, особенно если они дали течь, необходимо менять. Также он отметил, что желательно, чтобы в доме были одинаковые батареи: качественные алюминиевые для дома или биметаллические для квартиры.

До этого в Госдуме предложили разрешить использование маткапитала для ремонта квартир.

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