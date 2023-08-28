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В Казахстане нейтрализовали террористическую группировку

В Казахстане нейтрализовали группу людей, планировавших теракты

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев во время встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым заявил о нейтрализации террористической группировки. Об этом сообщает ТАСС.

«Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато семь досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено три экстремиста», — сказал Сагимбаев.

Ранее в Казахстане арестовали 19 человек, которых подозревают в совершении террористических преступлений, в том числе теракта. Глава КНБ также рассказал главе государства о результатах работы «по оздоровлению криминогенной ситуации», охране госграницы Казахстана и отражении кибератак на объекты критической инфраструктуры страны.

В декабре 2022 года суд Астаны приговорил жителя казахстанской столицы к 15 годам тюрьмы по обвинению в подготовке теракта и вербовке сообщников для захвата власти в Казахстане.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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