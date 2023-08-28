Таможенники в Шереметьево поймали мужчину с часами за 4,5 млн рублей

Таможенники в Шереметьево остановили россиянина с незадекларированными часами за 4,5 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Сотрудники таможни остановили на «зеленом» коридоре россиянина, прилетевшего из Стамбула. При досмотре чемодана обнаружилась фирменная упаковка для элитных наручных часов Audemars Piguet. Сами швейцарские часы мужчина перевозил на руке.

Пассажир рассказал, что купил аксессуар в Лондоне для личного пользования и не знал, что подобные вещи необходимо декларировать.

Таможенная экспертиза показала, что корпус часов изготовлен из керамики и золота 750-й пробы. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий из драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров.

Ранее в аэропорту Москвы таможенники изъяли у армянина золотую цепь за девять миллионов рублей.