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Житель Уфы изнасиловал подругу семьи, когда жена отошла за продуктами

Житель Уфы изнасиловал подругу семьи, когда жена отошла в магазин

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Башкирии местный житель изнасиловал подругу жены. Его супруга в этот момент отошла в магазин за продуктами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Уфе. Семейная пара пригласила подругу жены в гости. Компания общалась всю ночь, а легла спать только под утро. В какой-то момент хозяйка квартиры пошла в магазин. В этот момент ее муж начал приставить к их спящей подруге и изнасиловал женщину. Когда та проснулась и поняла, что произошло, мужчина стал извиняться и умолять не рассказывать о случившемся жене. Но та уже успела вернуться из магазина, и начался конфликт.

Супруга насильника выпала из окна седьмого этажа. Она находится в реанимации. По информации СМИ, женщины дружили три года, они водили детей в один детский сад.

Подозреваемого в изнасиловании задержали.

Ранее москвичка повредила половой орган незнакомца, который пытался ее изнасиловать.

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