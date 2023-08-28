Власти ФРГ прокомментировали сообщения СМИ о вине Украины в ЧП на «Северных потоках»

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» еще не завершено и кабмин не намерен спекулировать на тему виновных в диверсиях, заявил заместитель представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает ТАСС.

«Я вообще не хочу участвовать в каких-либо спекуляциях», — ответил он на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что след ведет на Украину.

Он напомнил, что расследование произошедшего ведут федеральная прокуратура и федеральное управление уголовной полиции и за информацией о ходе расследования нужно обращаться в эти органы.

В пятницу 25 августа телеканал ZDF и журнал Der Spiegel сообщали, что источники, знакомые с ходом расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», утверждают, что за взрывами на «Северных потоках» могут стоять люди, связанные с Украиной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».