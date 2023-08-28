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«Нормализуют вес и уровень холестерина»: стало известно, чем полезны кедровые орехи

ОСН: кедровые орехи помогают нормализовать вес

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Shutterstock

Кедровые орехи благодаря своему богатому составу приносят пользу организму, например, помогают нормализовать вес. Об этом «Общественная служба новостей» узнала у экспертов.

Диетологи рекомендуют использовать эти орехи в качестве перекуса, потому что они помогают дольше не испытывать чувство голода. Кроме того, в их составе есть жирные кислоты, которые способны подавлять аппетит. Еще одно полезное свойство кедровых орехов заключается в том, что они помогают сохранить здоровье мозга. Этому способствуют содержащиеся в них жирные кислоты омега-3.

Орехи также повышают уровень серотонина в организме, что позволяет сделать сон человека здоровым и полноценным. Последнее полезное свойство, на которые обратили внимание специалисты, — они снижают уровень холестерина в крови благодаря пиноленовой кислоте в их составе.

Диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что кедровые орехи и ягоды являются полезной альтернативой шоколаду. По словам специалиста, после того, как в организме усваиваются полезные жиры из этих продуктов, вырабатывается энергия, поэтому желание съесть сладкое будет не таким сильным.

Ранее сообщалось, что за контрабанду кедровых орехов в России может грозить до 12 лет тюрьмы.

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