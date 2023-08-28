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Литва закроет еще два КПП на границе с Белоруссией

Власти Литвы планируют закрыть пункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе

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Janis Laizans/Reuters

Литва планирует закрыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Delfi.

Это будут КПП «Лаворишкес» и «Райгардас», уточняет издание. Министр пояснила, что это связано с контрабандой и «потребности в офицерах» на границе. В случае закрытия этих КПП у страны останутся еще два работающих пункта на границе — «Шальчининкай» и «Мядининкай».

Билотайте также сообщила, что министры стран Балтии и Польши обозначили основные критерии того, когда полностью закроют государственную границу с Белоруссией. По словам министра, решение будет принято в случае вооруженного инцидента на границе двух стран или при организованном массовом выезде нелегальных мигрантов.

В середине августа были закрыты два других пограничных пункта — «Шумскас» и «Твярячюс».

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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