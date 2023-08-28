В Москве 1 сентября ожидается аномальное июльское тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и Подмосковье 1 сентября ожидается аномальное повышение температуры до 28°C. Об этом сообщает ТАСС.

«Температура выше нормы будет на 5-6 градусов, это настоящее лето. Ночью прогнозируется от 10 до 15 градусов, а днем по Москве и области будет от 23 до 28 градусов. Конечно, это аномальная погода, практически июльская», — сказал Вильфанд.

По его словам, во время школьных линеек в Москве прогнозируется температура от 16°C до 18°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что в конце лета и начале осени в Москве будет наблюдаться «красивая» погода с температурами до 26 градусов тепла. Как сообщил синоптик, температурный фон выше нормы примерно на 1°C. По его словам, во вторник, 29 августа, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, дневная температура в столице — +16…+19 °C. Дневная температура 30 августа уже +19…+24 °C, а вторая половина недели будет еще более теплая с дневными температурами – +21…+26°C.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.