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Владимир Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем

Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь оплотом веры и жемчужиной архитектуры

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Алексей Даничев/РИА Новости

Один из старейших в России, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, отмечающий 28 августа 550-летие, является оплотом православия и жемчужиной российской и мировой архитектуры. Такое определение прозвучало в приветствии президента России Владимира Путина по случаю празднования юбилея обители, зачитанном губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает РИА «Новости».

«Основанный на древней Псковской земле в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», — говорится в президентском поздравлении.

Глава государства отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.

Псково-Печерский монастырь — старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отмечает свое 550-летие 28 августа. Монастырь в ХХ веке стал особенно известен тем, что в годы борьбы с религией в СССР был единственным в стране никогда не закрывавшимся церковным учреждением.

Ранее сообщалось, что в день празднования 550-летия монастыря при обители откроют «Картинную галерею архимандрита Алипия», где будут выставлены работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и других русских художников.

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