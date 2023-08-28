В Госдуме оценили, можно ли увеличить маткапитал до 1 млн рублей в 2024 году

Размер материнского капитала в России необходимо повышать ежегодно, однако его размер не вырастет до 1 млн рублей в 2024 году из-за сложившихся в стране экономических условий. Об этом «Москве 24» сказал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Нагрузка большая, санкции безумные, против нас развернута экономическая война. Многие олигархи вытаскивают свои деньги за рубеж. Каждый день огромные деньги уходят на выплату всех социальных гарантий. Конечно, сейчас такое предложение невыполнимо. <...> Понятно, что мы бы очень этого хотели. Будь моя воля, я бы предложил и два миллиона выплачивать. Но пока так», — сказал Милонов.

С его мнением согласилась член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, пока размер маткапитала будет сложно повысить до миллиона рублей из-за санкционного давления, однако это может произойти в будущем.

Можно посмотреть, какой достаточно большой рост произошел в этом секторе с 2016 года. Думаю, до миллиона мы дойдем довольно быстро», — заключила Бессараб.

28 августа депутаты Госдумы от ЛДПР предложили с 1 февраля 2024 года увеличить размер материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей, передавала «Общественная служба новостей».

Экс-министр труда, заслуженный экономист России Сергей Калашников, комментируя данную инициативу, также говорил, что ее реализация маловероятна из-за дефицита бюджета страны.

Ранее депутат предложила отменить ограничение на использование маткапитала.