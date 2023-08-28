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В Москве полиция разыскивает курьера, который сбил ребенка на самокате и скрылся

В Москве курьер на самокате сбил ребенка и скрылся

На юго-западе Москвы шестилетний мальчик пострадал после того, как столкнулся с курьером на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел на Черноморском бульваре.

«Сотрудник службы доставки, двигаясь, предположительно, на электросамокате, сбил малолетнего ребенка», — сообщается в публикации.

После произошедшего мальчику понадобилась помощь медиков. О характере травм не сообщается.

По словам матери пострадавшего, курьер поправил рюкзак и скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. На данный момент специалисты ищут злоумышленника. Со своей стороны, прокуратура координирует работу структур по этому делу.

Ранее в Екатеринбурге девушка более месяца арендовала электросамокаты за чужой счет.

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