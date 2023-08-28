Вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам в ЯНАО

Вооруженный мужчина начал стрелять в направлении судебных приставов в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска в ЯНАО и пригрозил сжечь каждого, кто к нему приблизится. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, приставы приехали к человеку, чтобы выселить его из квартиры и наложить арест на его автомобиль. Мужчина не пустил их во двор, поджег автомобиль и начал расстреливать горящую машину, чтобы туда не могли подойти пожарные.

Затем, как пишет Mash, стрелявший вышел на связь по телефону и заявил, что у него есть 20 литров бензина и он устроит новый пожар, если кто-то к нему приблизится.

До этого сообщалось, что владикавказские полицейские привлекли к ответственности мужчину, устроившего стрельбу из окна автомобиля. Полиция задержала стрелка, против него могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.