Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам в ЯНАО

Мужчина в Ноябрьске открыл огонь по судебным приставам и поджег автомобиль

close
100%
Shutterstock

Вооруженный мужчина начал стрелять в направлении судебных приставов в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска в ЯНАО и пригрозил сжечь каждого, кто к нему приблизится. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, приставы приехали к человеку, чтобы выселить его из квартиры и наложить арест на его автомобиль. Мужчина не пустил их во двор, поджег автомобиль и начал расстреливать горящую машину, чтобы туда не могли подойти пожарные.

Затем, как пишет Mash, стрелявший вышел на связь по телефону и заявил, что у него есть 20 литров бензина и он устроит новый пожар, если кто-то к нему приблизится.

До этого сообщалось, что владикавказские полицейские привлекли к ответственности мужчину, устроившего стрельбу из окна автомобиля. Полиция задержала стрелка, против него могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях