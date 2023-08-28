Ограбленная и избитая москвичка попросила полицию не приезжать из-за наркотиков в сумочке

Ограбленная и избитая жительница Москвы попросила полицию не приезжать из-за наркотиков в сумочке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Один из прохожих заметил избитую 23-летнюю девушку на улице Лухмановской. Она рассказала, что ее ограбили неизвестные.

Неравнодушные очевидцы позвонили в 112, но пострадавшая попросила, чтобы приехали только медики. Она объяснила, что в ее сумочке лежат наркотики — приезда полиции девушка не хочет.

Несмотря на уговоры избитой москвички, полицейские все же приехали на место инцидента. При себе у девушки действительно обнаружили два пакетика с запрещенными веществами общей массой в 1,25 грамма. Она объяснила, что приобрела их для личного употребления.

В результате произошедшего в отношении москвички возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

Ранее под Волгоградом инспекторы ДПС обнаружили наркотики в резиновом пальце пассажира.