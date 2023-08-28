Напавший на журналистку Al Jazeera извинился за свой поступок

Напавший на журналистку Al Jazeera в Санкт-Петербурге объяснил свой поступок опьянением, раскаялся в содеянном и извинился перед девушкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

36-летний Игорь был задержан и находится в отделении полиции. По его словам, он впервые ударил женщину. Мужчина рассказал, что в момент нападения он «мало что понимал».

До этого сообщалось, что напавшего на журналистку Al Jazeera в Петербурге задержали в Карелии.

Журналистка Рания Дридри получила удар по голове, когда вела репортаж. Подозреваемый влез в прямой эфир и начал интересоваться темой репортажа. Начался конфликт, и мужчина дал Дридри пощечину. Сообщается, что задержанный был неоднократно судим за мошенничество.

В 2021 году в Омске бабушка напала на местную журналистку во время прямого эфира. Пожилая женщина начала выкрикивать оскорбления, затем замахнулась на девушку пакетом.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».