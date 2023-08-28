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Экономист усомнился в возможности повышения маткапитала до 1 млн рублей

Экономист Калашников: повысить маткапитал невозможно из-за дефицита бюджета

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Повышение материнского капитала до 1 млн рублей маловероятно из-за дефицита бюджета страны. Об этом в эфире НСН заявил экс-министр труда, заслуженный экономист РФ Сергей Калашников, комментируя соответствующее предложение депутатов Государственной думы от ЛДПР.

«Опыт предыдущих выплат показал, что материнский капитал хоть и не является решающим фактором, но способствует демографическому росту. Увеличение маткапитала, безусловно, будет содействовать рождаемости. <...> Здесь, конечно, будут некоторые проблемы, так как бюджет становится дефицитным», — сказал Калашников.

При этом, по его словам, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года является верным решением.

Парламентарии от ЛДПР предложили внести изменение в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому размер маткапитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и 1 млн руб. — на второго ребенка, а также на третьего при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

Депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, комментируя данную инициативу, заявил, что размер маткапитала в России необходимо повышать ежегодно, однако его размер не вырастет до 1 млн руб. в 2024 году.

Ранее «Москва 24» сообщала, что в Госдуму внесен законопроект о сохранении детского пособия при выходе родителя на работу.

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