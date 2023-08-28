Открытый огонь на крыше пятиэтажки ликвидировали в Красногорске

В пресс-службе МЧС России заявили, что открытый огонь на крыше четырехэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске потушен. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация открытого горения была объявлена в 13:33.

До этого стало известно, что один из сотрудников МЧС получил травмы во время тушения пожара в жилом доме в подмосковном Красногорске.

Утром 28 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области сообщила, что пожар произошел в квартире дома на улице Пионерской в городском округе Красногорск, передавала «Москва 24». Огонь перекинулся на чердак и кровлю здания.

Площадь пожара после этого выросла втрое — с 300 квадратных метров до 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, из горящего здания эвакуировали 30 человек, в том числе, пятерых детей.

Жительница Красногорска Анастасия, ставшая очевидцем данного пожара, рассказала «Газете.Ru», что пламя было очень сильное. Девушка отметила, что пожар потушили быстро. Однако, по ее словам, над домом все еще есть небольшой дым.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».