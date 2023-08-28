В Москве прохожие избили мужчину и выбросили его электросамокат в реку из-за девушки

В Москве мужчина получил побои и лишился электросамоката из-за того, что налетел на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Житель столицы ехал на арендованном электросамокате по Большому Устьинскому мосту и случайно налетел на девушку, шедшую в компании двух молодых людей.

Спутники девушки не смогли простить электросамокатчику такую неосторожность — они избили мужчину и выбросили транспортное средство в реку. При этом телефон пострадавшего находился в держателе электросамоката.

После произошедшего москвичу пришлось пешком и без средства связи добираться до дома. Оттуда он позвонил в полицию. Агрессивных спутников девушки уже ищут.

Ранее в Дальнегорске неизвестные сожгли дотла стоянку с 10 электросамокатами.