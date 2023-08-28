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В Полтаве изменят более 60 связанных с Россией названий улиц

В Полтаве переименуют названия более 60 связанных с Россией улиц

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Wikimedia Commons

Жители украинской Полтавы проголосовали за переименование более 60 улиц, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщает издание «Полтавщина».

Отмечается, что соответствующее решение теперь должно быть утверждено горсоветом. Планируется переименовать улицы, названные в честь Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Горького, Глинки, Дунаевского, Крамского, Курчатова, Лобачевского, Ломоносова, Менделеева и других.

До этого в Верховной раде Украины предложили официально называть Грузию Сакартвело. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нужно ввести на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в СМИ официальное и историческое название Сакартвело вместо Грузии.

Авторы законопроекта считают, что данный шаг сможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от «русифицированного» наименования страны.

Также стало известно, что около 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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