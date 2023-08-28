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В Москве проверяют семью, в которой мать обвинила отца в изнасиловании годовалой дочери

Shot: москвичка обвинила супруга в изнасиловании годовалой дочери

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Москве полиция начала проверку в отношении семьи, где женщина обвинила супруга в изнасиловании годовалой дочери. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в квартире супругов. После словесного конфликта женщина ушла в другую комнату. Спустя некоторое время она услышала плач дочери, поэтому вызвала полицию и врачей.

Специалисты не обнаружили каких-либо признаков насилия, после чего пара рассказала другую версию произошедшего. По их словам, мать семьи увидела переписку мужа с коллегой и закатила скандал. Позже они помирились, но затем последовала еще одна истерика. В результате мужчина ушел к ребенку в другую комнату. Так как женщина смотрела телевизор слишком громко, ребенок проснулся и заплакал. В этот момент женщина подумала о насилии.

На данный момент ситуация находится на контроле у правоохранительных органов.

Ранее в Великобритании дети-беженцы оказались в тюрьме с осужденными за изнасилования.

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