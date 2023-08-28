В Москве оскорбили волонтера фонда помощи Донбассу из-за символики

В Москве волонтер фонда помощи Донбассу заявила, что у нее произошел конфликт с пассажиром в столичном метрополитене из-за символики специальной военной операции и ЧВК. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Осторожно, Москва».

По информации СМИ, Светлана, являющаяся волонтером фонда, до этого ездила в ЛНР и ДНР с гуманитарной помощью.

В поезде у станции «Саларьево» Сокольнической линии метрополитена между девушкой и другим пассажиром произошел конфликт.

Предварительно, 40-летний мужчина заметил на сумке Светланы шеврон ЧВК и символику спецоперации на Украине.

«Мужчина негативно высказался об этом и обматерил женщину», — добавили в канале.

На место вызвали полицию, активистку направили в больницу для выяснения, избили ли Светлану. Экспертиза показала, что оппонент волонтера не успел нанести побоев.

В начале августа стало известно, что в Забайкальском крае пьяная компания напала на участника спецоперации.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.