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Задержаны три фигуранта дела о массовом отравлении людей на севере Москвы

В Москве задержали троих подозреваемых в массовом отравлении шаурмой

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В Москве суд выберет меру пресечения для троих новых фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой на севере Москвы. Об этом сообщает прокуратура региона.

Правоохранители задержали директора частной организации-поставщика, его заместителя и закупщика мясной продукции. При этом последний не оформлял свой статус официально.

По версии следствия, директор и его заместитель создали условия для изготовления некачественного фастфуда. Закупщик не проверял качество своего продукта и не маркировал его. Более того, документов на товар у него тоже не было.

«В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — сообщается в публикации.

На данный момент расследование продолжается.

Пострадавшие от отравления в точке стали обращаться в больницу в период с 20 по 24 августа. Всего таких было 32 человека. Из них 28 отправились на стационарное лечение. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Афганистане более 400 человек отравились на благотворительном мероприятии.

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