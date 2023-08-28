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В Афганистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

МЧС Узбекистана сообщило о землетрясении магнитудой 5,4 в Афганистане

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Uwe Anspach/Global Look Press

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 на территории Афганистана. Об этом сообщается в Telegram-канале Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Согласно данным ведомства, подземные толчки начались 28 августа в 9:35 по местному времени (7:35 мск). Отголоски природного катаклизма также ощутили жители Узбекистана, подчеркнули специалисты.

«Магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 539 км от Ташкента, составила 5,4. Глубина очага — 200 км», — указано в заявлении.

В ведомстве добавили, что в узбекской столице ощущались подземные толчки силой два балла. Жители Сурхандарьинской области почувствовали колебания силой три балла, а население Самаркандской, Кашкадарьинской и Ферганской областей — два-три балла.

Никакой информации о разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступало.

Утром 28 августа землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе Колумбии. Эпицентр находился на расстоянии пяти километров от города Тадо, в котором проживают около 10 тыс. человек.

Ранее на Сахалине зафиксировали два землетрясения, имевшие магнитуду 3,5 и 2.

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