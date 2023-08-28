В России призвали как можно скорее освободить святыни Донбасса

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев поздравил всех православных с Днем Святой Руси в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он подчеркнул, что святыни Малороссии и Донбасса необходимо как можно быстрее освободить.

«Сегодня мы не просто должны, а обязаны сделать все, чтобы как можно скорее освободить главные святыни Малороссии и Донбасса — духовные твердыни Святой Руси. <...> Это Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская Лавры, каждая из которых посвящена Успению Божией Матери», — сказал Малофеев.

Он добавил, что издревле на Руси этот праздник является одним из самых любимых. Именно в честь Успения Пресвятой Богородицы названы Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра и Успенский Патриарший собор Московского Кремля, напомнил предприниматель.

До этого сообщалось, что 28 августа Псково-Печерский монастырь — старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отметит свое 550-летие.

Ранее в главном соборе Ростова-на-Дону прошел молебен за мир.