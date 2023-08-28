Стали известны подробности инцидента со спасшимся в море от собак мальчиком

В Махачкале стаю собак, от которых мальчик смог спастись зайдя в море, до инцидента уже видели. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, животные организовали стаю после того, как их начала подкармливать местная жительница. Наиболее вероятно, во время встречи с ребенком они были голодными.

На данный момент профильная организация пытается отловить собак. Двух из них уже поймали.

Ситуацией заинтересовались с Следственном комитете. На данный момент специалисты проводят проверку.

Инцидент произошел у побережья микрорайона Редукторный. Мальчик заметил уличных животных и побежал к морю. Благодаря тому, что оказался в воде, восьмилетний ребенок не получил значительных увечий. Врачи диагностировали один укус, ссадины и царапины.

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