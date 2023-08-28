В ГД внесут законопроект об ответственности по УК за брошенные шприцы

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что планирует внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы.

По его словам, брошенные шприцы должны подпадать под статью 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Ранее в Министерстве здравоохранения России заявили, что новые требования, связанные с предоставлением реквизитов рецепта в систему мониторинга при продаже некоторых рецептурных препаратов в аптеках, не приведут к дефициту лекарств.

В нем отмечается, что новые требования являются техническими и скорее затронут алгоритмы работы сотрудников аптечных организаций, не оказывая реального влияния на доступность лекарств для граждан.

Представители Минздрава уточнили, что в настоящее время информация о рецептах на льготные препараты и лекарства, продаваемые дистанционно, вносится в систему мониторинга. Таким образом, новые правила, которые вступят в силу 1 сентября текущего года, не повлекут за собой снижения доступности лекарственных препаратов, подчеркнули в Минздраве.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.