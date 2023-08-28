Вандалы из Екатеринбурга испортили новый троллейбус за 30 млн рублей

В Екатеринбурге вандалы нарисовали граффити на новом троллейбусе за 30 млн рублей. Об этом сообщает E1.ru.

Как рассказали изданию сотрудники депо, хулиганы проникли на закрытую территорию стоянки и разрисовали краской из баллончиков весь правый бок машины. Троллейбус был припаркован у забора, так что вандалы смогли остаться незамеченными.

В депо заверили, что отмоют следы вандалов специальным растворителем, который не испортит кузов.

Также в организации проводят внутренне расследование с целью узнать, как хулиганам удалось пробраться на территорию троллейбусного депо.

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