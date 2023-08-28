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В Китае отменят необходимость тестирования на COVID-19 перед въездом

В Китае отменят обязательное тестирование на коронавирус перед въездом

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Павел Львов/РИА Новости

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что в Китае отменят необходимость тестирования на COVID-19 перед въездом, передает CCTV.

«С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19», – сказал он.

Ранее авиакомпания S7 сообщила, что ПЦР-тест для прибывающих в Таиланд будет выборочным и платным. Также в Управлении гражданской авиации Таиланда сообщили, что прибывающим в Таиланд гражданам потребуется предъявить сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.

До этого сообщалось, что в США и некоторых странах Европы уже говорят о возможности новой волны COVID-19 и выражают беспокойство по поводу нового штамма с большим количеством мутаций. С начала июля было выявлено шесть случаев инфицирования новым вариантом COVID-19 в четырех странах. Ученые проявляют особый интерес к этому новому варианту, получившему название BA.2.86, так как он содержит 36 мутаций, которые отличают его от преобладающего в настоящее время варианта XBB.1.5.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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