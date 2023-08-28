Пожар в пятиэтажке в Красногорске локализован

МЧС сообщило, что пожар в пятиэтажке в Красногорске был локализован на площади 900 кв. м. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, очаг возгорания находился на балконе пятого этажа и перешел оттуда на кровлю.

До этого очевидица рассказала, что пожар в доме в Красногорске потушили за считанные минуты.

25 августа в подмосковном Красногорске вспыхнул пожар в ангаре. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, столб густого черного дыма был заметен на расстоянии нескольких километров.

10 августа в Красногорске возник пожар в жилом доме из-за взорвавшегося дезодоранта.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.