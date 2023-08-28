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Российские врачи рассказали об уникальных операциях в зоне СВО

Минобороны показало работу челюстно-лицевых хирургов в зоне СВО

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Минобороны РФ

В день военного медика, 28 августа, Минобороны показало, как работают челюстно-лицевые хирурги Западного военного округа (ЗВО) в зоне спецоперации, сообщает газета «Известия».

Модули мобильных медицинских подразделений обеспечивают врачей автономным отоплением, электроснабжением и технических обеспечением.

«Пациент после минно-взрывного ранения. Порядка 10 суток прошло с момента ранения. Пациента в данный момент боли не беспокоят. Отек прошел. Сейчас мы снимаем швы, планируем выписку и возвращение в строй», — рассказал старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии из операционной.

По его словам, простых операций у них не бывает.

«Помимо того, что мы восстанавливаем после переломов лицевой скелет, еще очень важно придать эстетический вид пациенту, чтобы в дальнейшем он мог жить без комплексов», — пояснил врач.

Военный медицинский центр, где оперирует бригада челюстно-лицевых хирургов, полноценно работает круглосуточно и без выходных.

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