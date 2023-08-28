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В Москве козы ворвались в детский центр и начали совокупляться

В Бутово козы ворвались в детский центр и начали совокупляться

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Телеграм-канал «Москва 24»

На юге Москвы камеры наблюдения в детской центре зафиксировали необычный инцидент с участием коз. Запись опубликовал Telegram-канал издания «Москва 24».

Сразу трое коз ворвались в детский логопедический центр в Бутово и начали совокупляться в нескольких метрах от ресепшена. На камеру также попали сотрудница центра и посетительница — женщины разговаривали, когда козы забежали в помещение. Они вовремя успели закрыть дверь, отделяющую основное помещение центра от прихожей, чтобы животные не успели проникнуть дальше и не устроили погром.

Ранее очевидцы сняли на видео коз, атаковавших автомобиль в Южном Бутове.

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