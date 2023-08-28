МЧС: площадь пожара в жилом доме в Красногорске выросла втрое

Площадь пожара в жилом доме в Красногорске выросла втрое — с 300 кв. м до 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, из горящего здания эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей.

До этого сообщалось что в Красногорске загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Пионерской. По данным МЧС, очаг возгорания находился на балконе пятого этажа и перешел оттуда на кровлю.

25 августа в подмосковном Красногорске вспыхнул пожар в ангаре. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Как писал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, столб густого черного дыма был заметен на расстоянии нескольких километров.

10 августа в Красногорске возник пожар в жилом доме из-за взорвавшегося дезодоранта.

Ранее в Подмосковье загорелся ангар.