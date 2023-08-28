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В Британии планируют выдавать мигрантам GPS-трекеры

Times: власти Британии хотят выдавать мигрантам GPS-трекеры из-за нехватки мест

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Mikkel Berg Pedesen/POLFOTO via AP

Правительство Великобритании разрабатывает инициативу, в соответствии с которой прибывшим в страну мигрантам могут начать выдавать GPS-трекеры. Об этом пишет газета The Times.

Как указано в материале, таким образом власти хотят предотвратить случаи укрывательства нелегальных мигрантов. В частности, из-за нехватки мест для их содержания под стражей.

У сотрудников правоохранительных органов есть право задерживать и высылать мигрантов, которые незаконно находятся на территории королевства. Однако на их размещение рассчитано всего 2,5 тыс. мест.

«Количество просроченных заявлений о предоставлении убежища достигло рекордно высокого уровня — более 175 тыс. человек ожидают решения, что обходится налогоплательщикам в £4 млрд в год», — говорится в публикации.

В связи с этим британские чиновники пытаются выработать решения, чтобы не дать нелегальным мигрантам возможность скрыться. При этом план о снабжении приезжих GPS-трекерами принадлежит министерству внутренних дел, подчеркнули авторы материала.

Тем не менее ряд чиновников опасаются высоких расходов при реализации данной инициативы, отметило издание. Также в статье указано, что они не исключают нехватку оборудования.

Ранее в Германии заявили, что страна не справляется с потоком мигрантов.

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