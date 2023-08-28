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В подмосковном Красногорске начался сильный пожар

Shot: в подмосковном Красногорске загорелась крыша пятиэтажного дома

В подмосковном Красногорске загорелась крыша пятиэтажного дома на улице Пионерской. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным информационного канала, площадь пожара составляет 300 кв. м. На место едут экстренные службы.

ТАСС пишет, что очаг возгорания находился на балконе пятого этажа и перешел оттуда на кровлю.

25 августа в подмосковном Красногорске вспыхнул пожар в ангаре. Согласно предварительным данным, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Как пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, столб густого черного дыма был заметен на расстоянии нескольких километров.

10 августа в Красногорске возник пожар в жилом доме из-за взорвавшегося дезодоранта.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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