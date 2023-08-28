На Кубани отец покатал шестилетнего сына на мотоцикле без шлема

В Краснодаре на оживленной проезжей части заметили мотоциклиста, который катал на своем мотоцикле, предположительно, дошкольника. Нарушителя снял на видео один из участников дорожного движения. Запись опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

«Отец года был замечен на Тургенева с ребенком лет 6 без шлема», — прокомментировал запись ее автор.

В кадр попали двое мотоциклистов. На одном из мотоциклов сзади водителя сидит мальчик — на ребенке нет никаких средств защиты. Мальчик сидит сзади водителя и держится за его спину.

«У самого шлем на голове, а ребенок без шлема», «Жесть», «Какая халатность по отношению к своему ребенку», — возмутились подписчики канала.

Ранее под Воронежем семилетний мальчик за рулем квадроцикла устроил ДТП и попал в больницу.