Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Кубани отец покатал шестилетнего сына на мотоцикле без шлема

В Краснодаре отец катал шестилетнего сына на мотоцикле без шлема

close
100%
«Типичный Краснодар»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Типичный Краснодар»

В Краснодаре на оживленной проезжей части заметили мотоциклиста, который катал на своем мотоцикле, предположительно, дошкольника. Нарушителя снял на видео один из участников дорожного движения. Запись опубликовал Telegram-канал «Типичный Краснодар».

«Отец года был замечен на Тургенева с ребенком лет 6 без шлема», — прокомментировал запись ее автор.

В кадр попали двое мотоциклистов. На одном из мотоциклов сзади водителя сидит мальчик — на ребенке нет никаких средств защиты. Мальчик сидит сзади водителя и держится за его спину.

«У самого шлем на голове, а ребенок без шлема», «Жесть», «Какая халатность по отношению к своему ребенку», — возмутились подписчики канала.

Ранее под Воронежем семилетний мальчик за рулем квадроцикла устроил ДТП и попал в больницу.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях