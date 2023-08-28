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Стало известно, сколько денег понадобится на восстановление объектов Белгородской области

Восстановление объектов Белгородской области оценили в почти 5 млрд рублей

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Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что на восстановление социальных объектов Белгородской области обойдется почти в 5 млрд рублей. Об этом она сообщила на оперативном совещании регионального правительства, передает ТАСС.

По ее словам, было повреждено 176 таких объектов.

«Оценочная стоимость выполнения работ — порядка 4,9 млрд рублей», — сказала она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела со стороны ВС Украины пострадали 49 частных домов, социальные объекты и предприятия.

До этого сообщалось, что семьи, в которых в ходе СВО пострадали дети до 18 лет, получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Такую материальную поддержку смогут получить жители ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Кроме того, право на выплату получат семьи, проживающие в прилегающих к зоне проведения СВО регионах — Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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