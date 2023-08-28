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В Челябинске мотоциклиста увезли в больницу после аварии с убегающим от ДПС водителем

URA.RU: в Челябинске во время погони пьяный мужчина сбил мотоциклиста

В Челябинске водителя подозревают в попытке сбежать от правоохранителей и еще одном ДТП, в которое мужчина попал в погоне. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел ночью 28 августа. Изначально мужчина на машине марки Audi превысил скорость, и правоохранители попытались его остановить. Автомобилист проигнорировал требование, поэтому сотрудники ДПС погнались за ним.

На Университетской набережной предполагаемый нарушитель наехал на бордюрный камень и столкнулся с мотоциклистом.

Тест правоохранителей показал значительное превышение допустимой нормы алкоголя. В отношении водителя составили протокол. Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Абхазии перевернулся автобус с российскими туристами.

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