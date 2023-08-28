Минпросвещения разработало план воспитательной работы на учебный год

Министерство просвещения Российской Федерации разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в него входят 67 мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

«Минпросвещения России разработан примерный календарный план воспитательной работы на 2023/24 учебный год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный план действует для школ, лицеев, гимназий, колледжей, техникумов, а также для образовательных учреждений, которые не имеют государственной аккредитации.

План включает в себя перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством, а также других мероприятий.

До этого в Минпросвещения сообщили, что в 2023 году в России ожидается около 2 млн первоклассников. В ведомстве отметили, что в текущем году в России увеличилось число первоклассников (на 160 тысяч) по сравнению с 2022 годом. В министерстве отчитались, что уже завершили ежегодный мониторинг готовности школ к новому учебному году. 1 сентября по всей стране детей ждут около 40 тысяч образовательных организаций.

Ранее в Минпросвещения назвали сроки поставки в школы нового учебника истории для 11 класса.