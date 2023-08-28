В Приморье ожидают новый удар стихии из-за тайфуна

В Приморье, где на прошлой неделе прошли сильнейшие ливни, ждут новый удар стихии в начале сентября, сообщает Примгидромет.

Это произойдет из-за тайфуна Saola, который к 1 сентября накроет Тайвань, а затем начнет двигаться на север.

Ранее сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) доставили на вертолете Ми-8 около двух тонн гуманитарной помощи в Щербакову и Михайловку Приморского края, отрезанные от большой земли из-за подтоплений. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Также из больницы в Щербаковке были эвакуированы 17 человек — персонал и пациенты, они перенаправлены в город Артем.

Также спасатели на вертолете исследовали гидрологическую обстановку на месте подтоплений.

25 августа на территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, данный режим объявлен с расчетом на более оперативное оказание помощи со стороны федеральных властей. Кожемяко также отметил, что выпавшие сильные осадки нанесли общий ущерб на сумму порядка семи млрд рублей.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.