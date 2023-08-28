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В Петербурге сгорел туристический автобус

В Петербурге вспыхнул туристический автобус

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге зафиксировано возгорание автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на Аптекарской набережной. В туристическом автобусе вспыхнул салон. На место пожара направили две единицы техники и десять человек личного состава.

Спустя менее получаса после сообщения, возгорание ликвидировали. Салон средства передвижения полностью выгорел, во время инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 78.ru, первым огонь заметил водитель автобуса. Он попытался самостоятельно потушить салон, но сделать этого не смог.

На данный момент профильные специалисты выясняют причину возгорания.

Ранее в Ижевске загорелась квартира из-за неисправного Wi-Fi-роутера.

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