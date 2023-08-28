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Китайцы начали вывозить соль из Приморья

Китайцы начали вывозить соль из Приморья после сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

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Unsplash

Граждане Китая приступили к вывозу соли из Приморского края через пункт пропуска Пограничный после того, когда произошел сброс радиоактивной воды со станции «Фукусима-1» в Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Уссурийской таможни.

«Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем», — отметили в пресс-службе таможни.

Представители ведомства добавили, что перед этим китайцы не вывозили в своем багаже соль и такой тенденции не наблюдалось.

Также в таможне обратили внимание, что остальных пунктах пропуска, помимо Пограничного, «увеличения не прослеживается».

Работники таможни не сталкиваются с серьезным ажиотажем среди граждан КНР вокруг вывоза соли из Приморья.

До этого уточнялось, что в рыбе недалеко от «Фукусимы-1» не обнаружили следов опасных веществ. Данная рыба выловлена сетями 25 августа в 5 км от места слива.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о начале сброса воды с японской АЭС.

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