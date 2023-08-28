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Из-за ограничений в аэропортах Москвы 10 самолетов отправили на запасные аэродромы

Росавиация: 10 рейсов ушли на другие аэродромы из-за ограничений в Москве

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Depositphotos

Из-за ограничений в Москве 10 самолетов отправили на запасные аэродромы, сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

Сейчас все аэропорты работают штатно.

По данным Росавиации, в целях обеспечения безопасности полетов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского На запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов.

Рано утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, летевший по направлению к Москве. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников писала, что власти США считают главной целью атак беспилотников на российскую территорию «укрепление морального духа населения и войск Украины».

22 августа сообщалось, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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