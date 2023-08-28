Суд арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой в Москве

В Москве суд вынес приговор двум фигурантам дела об отравлении людей шаурмой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Подозреваемых заключили под стражу. В случае, если правоохранители смогут доказать вину мужчин, им грозит до шести лет лишения свободы.

В период с 20 по 24 августа в больницы столицы с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Большинство из них находились на стационарном лечении. Все они заказывали шаурму в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской.

Полиция разыскала предполагаемых злоумышленников в массовом отравлении и задержала. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

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