В Кривом Роге второй раз за ночь прогремели взрывы

Новые взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Ресурс уже писал, что в Кривом Роге в темное время суток были слышны взрывы.

«Сообщается о взрывах в Кривом Роге», — говорится в сообщении телеканала в Telegram.

Аналогичные данные опубликовало и другое украинское издание — «Зеркало недели». Но оно не уточнило подробностей, связанных с ночными взрывами в Кривом Роге. По данным украинских журналистов, местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Днепропетровской области включились сирены воздушной тревоги.

Ранним утром 28 августа появилась информация о мощных взрывах в Кривом Роге. За некоторое время до этого на Украине объявили воздушную тревогу в ряде регионов.

24 августа в украинском Днепропетровске (Днепре) произошли взрывы. По имеющимся у украинских СМИ сведениям в сторону Днепропетровска и Кривого Рога направили ударные дроны-камикадзе.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.