В Хабаровске у вернувшейся из Турции женщины выявили подозрение на корь

У приехавшей из Турции с сыпью и высокой температурой жительницы Хабаровска выявлено подозрение на корь. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального Министерства здравоохранения Анастасия Равская.

По ее словам, женщина с высокой температурой и сыпью только приехала через Москву из Турции. После прибытия в Хабаровск она вызвала на дом врача. В итоге женщину доставили в стационар, где ей проведут обследования и в случае подтверждения заболевания будут лечить.

Как сказала Равская, в доме, где живет заболевшая, проводится «подчищающая иммунизация». Министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора Хабаровского края контролируют ситуацию. Два последних завозных случая заражения корью в регионе были зафиксированы четыре года назад.

Ранее сообщалось, что три случая заболевания корью выявлены среди сотрудников рынка «Садовод» в Москве. В связи с выявлением заболевания на оптово-розничном рынке специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора организовали вакцинацию сотрудников «Садовода». Прививку получили 680 человек, которые до этого не имели завершенного курса вакцинации от кори.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.